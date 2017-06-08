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Янукович згоден віддати вкрадені гроші Донбасу

08.06.2017 21:55
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Янукович згоден віддати вкрадені гроші Донбасу

Прес-секретар колишнього українського президента Віктора Януковича Юрій Кирасир, заявив, що в разі, якщо вдасться знайти за кордоном банківські рахунки на ім’я Янукович, президент-втікач готовий передати ці «міфічні мільйони та мільярди доларів» в якості допомоги для мешканців Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Кирасир додав, що Янукович пропонує віддати ці кошти «жертвам громадянської війни, яку розгорнув нинішній український режим». Щоправда при цьому представник Януковича зазначив, що повідомлення українських посадовців про його мільярди це нібито відверта спекуляція. Крім того, прес-секретар колишнього глав держави звинуватив українську владу у тотальній корупцію, яку вона «намагається сховати за штампи про Віктора Януковича».

Варто нагадати, що напередодні у Генеральній прокуратурі України повідомляли, що Янукович вивів за межі країни 1,5 мільярди доларів бюджетних коштів. Для цього було створено майже 500 підставних фірм, які і виводили гроші за межі України, здебільшого спочатку в Сінгапур та Гонконг, а звідти заплутаними слідами кошти доправлялися до Латвії та на Кіпр. 



Теги: Донбасс, деньги, Янукович
 
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