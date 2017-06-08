На дороги Украины вернут гаишников

08.06.2017 18:55

Работниками новой дорожной полиции станут бывшие патрульные, гаишники и сотрудники "Кобры". В МВД гарантируют, что обновление кадров будет существенным, они пройдут переобучение и получат адекватные зарплаты, а это поможет не возвращаться к старым методам работы.

В новую службу планируют набрать более 3 тысяч человек. Главной задачей дорожной полиции будет контроль ситуации на дорогах и обеспечение безопасности. Власти пообещали снарядить ДП современной техникой: измерители скорости, измерители уровня алкоголя и наркотиков. Помимо этого, полицейские смогут в режиме онлайн узнать, были ли у водителя иные правонарушения, проходил ли он техосмотр, насколько хорошо состояние его авто и многое другое

Для новой службы в резерве есть 250 авто. Первые 800-900 сотрудников дорожного патруля выйдут на трассы международного значения осенью этого года. Изначально набор будет проводиться в Киеве и Одессе.

Источник: http://from-ua.com