«Нафтогаз» отказался от переговоров с «Газпромом» на территории РФ

08.06.2017 12:28

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" не намерен проводить переговоры с российским газовым монополистом "Газпромом" на территории Российской Федерации, сообщила пресс-служба компании, передает УНИАН.

"Для "Нафтогаза Украины" Российская Федерация является неприемлемой страной для проведения переговоров с "Газпромом". Такой позиции "Нафтогаз" неизменно придерживается с 2014 года как в переписках, так и во время официальных встреч с представителями российской компании", - сообщили в "Нафтогазе".

При этом в пресс-службе отметили, что "Нафтогаз" неоднократно подтверждал свою готовность провести переговоры с "Газпромом" в Брюсселе или в другом городе ЕС.

Источник: http://from-ua.com