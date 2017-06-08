Новая украинская соцсеть оказалась недоступной для пользования

08.06.2017 21:15

Журналист Страны протестировала соцсеть Ukrainians, которая позиционирует себя как альтернативу российской соцсети ВКонтакте.

Несмотря на то, что на данный момент на сайте уже зарегистрировались более 62 тысяч человек, соцсеть продолжает работать в режиме демоверсии, в которой не работает большинство функций.

"Зарегистрировалась в украинской соцсети Ukrainians - альтернативе заблокированному VK. После регистрации оказалось, что это демоверсия. Сообщения не работают. Музыка не функционирует. Сделать пост вы не можете. Друзья - под замком. Все что доступно сейчас - зарегистрироваться и поставить аватарку. Все функции будут доступны после того, как зарегистрируется более 100 000 человек. К настоящему времени зарегистрировались чуть более 62 тысяч", - отметила журналист.

Источник: http://from-ua.com