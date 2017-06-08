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Ограничение на покупку валюты: что задумало НБУ
Решение Нацбанка о снятии запрета на покупку валюты украинцами, на счетах которых хранится более 100 тысяч долларов, является одним из первых шагов по возвращению доверия украинцев к банковской системе Украины
Такое мнение Politeka высказал экономист Анатолий Гулей.
«Думаю, что это (снятие ограничения на покупку валюты – ред.) один из правильных шагов по возвращению доверия к банковской системе Украины. Как было раньше: принес в банк 10 тысяч долларов на депозит, а потом еще неделю его забирал по истечению срока. Это создавало определенные неудобства», — отметил он.
В то же время Гулей уточнил, что решение НБУ вряд ли скажется на валютном рынке страны, поскольку процент таких украинцев крайне мал.
Также эксперт рассказал, что необходимо сделать Нацбанку, чтобы начать сотрудничать с украинцами «более тесно».
«Нацбанк, в период кризиса 2014-2017 годов, умудрился ввести 61 валютное ограничение для предприятий, физических лиц и банков. Сейчас они частично начинают их снимать. Я был бы очень доволен, если бы для простых граждан ограничения сняли все. Это дало бы возможность банковской системе более тесно работать с населением. Кроме того, ограничения на покупку и продажу валюты — это шаги, которые необходимо довести до конца», — подчеркнул Гулей.
Напомним, Национальный банк Украины решил отменить запрет на покупку иностранной валюты украинцами, если у них на счетах лежит сумма, превышающая 100 тысяч долларов США.
Как ранее писала Politeka,правление НБУ приняло решение о снижении учетной ставки до 12,5% годовых с 26 мая 2017 года. Смягчение монетарной политики направлено на поддержку экономического роста и возобновления кредитования.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, НБУ, валюта, ограничение
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