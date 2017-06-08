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Порошенко назначил замкомандующего Нацгвардии

08.06.2017 09:25
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Порошенко назначил замкомандующего Нацгвардии

В конце мая президент уволил с этой должности Валерия Рудницкого

Президент Украины Петр Порошенко назначил Валерия Бондаря заместителем командующего Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ от 7 июня обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Бондаря Валерия Ивановича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", – говорится в документе.

В конце мая президент уволил с этой должности Валерия Рудницкого.

Генерал-майор Бондарь ранее был начальником штаба Главного управления НГУ.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, президент, указ, Порошенко, нацгвардия
 
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