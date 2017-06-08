Последние новости раздела
- "Мы должны учесть все факторы и принять грамотное решение", - в МИД Украины заявили о готовности поддержать идею визового режима с Россией 21:30
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Крымский журналист показал цены на продукты в симферопольском супермаркете20:30
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США18:30
- У Путина отыскали ответ для Порошенко по поводу немытой России18:10
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля17:50
- Україна експортувала олії на $1,98 млрд17:29
- Украинцы могут остаться без пенсий: в Кабмине сделали тревожное предупреждение16:54
- Порошенко: Украина навсегда уходит от советского прошлого16:30
- Нацбанк нарастил свои чистые валютные резервы до $5 млрд 16:10
Порошенко назначил замкомандующего Нацгвардии
08.06.2017 09:25
В конце мая президент уволил с этой должности Валерия Рудницкого
Президент Украины Петр Порошенко назначил Валерия Бондаря заместителем командующего Национальной гвардией Украины.
Соответствующий указ от 7 июня обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Бондаря Валерия Ивановича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", – говорится в документе.
В конце мая президент уволил с этой должности Валерия Рудницкого.
Генерал-майор Бондарь ранее был начальником штаба Главного управления НГУ.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, президент, указ, Порошенко, нацгвардия
Читайте также:
- Порошенко подписал Указ о праздновании в Украине Дня Достоинства и Свободы в 2015 году
- Порошенко подписал указ о создании районных военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях
- Запрет российских соцсетей вызовет еще больший интерес к ним — Горбаль. ВИДЕО
- В донецком крае стало больше Героев Украины и генералов
- Порошенко не хочет отгораживаться от оккупированной части Донбасса
- Порошенко создал Марьинскую районную военно-гражданскую администрацию
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса15:38
- В Рубежном отмечают безвиз автопробегом15:10
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- "Мы должны учесть все факторы и принять грамотное решение", - в МИД Украины заявили о готовности поддержать идею визового режима с Россией 21:30
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Крымский журналист показал цены на продукты в симферопольском супермаркете20:30
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше