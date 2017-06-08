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Порошенко скрепил подписью Закон «О рынке электроэнергии»

08.06.2017 16:50
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Порошенко скрепил подписью Закон «О рынке электроэнергии»

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии. Об этом глава государства сообщил в своем твиттере, передает "Вести".

"Подписал принятый Верховной Радой Украины Закон "О рынке электроэнергии", - написал Порошенко.

Документ выполнение требований третьего энергетического пакета ЕС и внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период. Порошенко назвал данный закон революционным и добавил, что предстоит серьезная работа по внедрению норм и технологий, которые он предусматривает.

Согласно закону, перечень участников рынка дополняется новым игроком - трейдером. Это может быть любой хозсубъект, который покупает электроэнергию исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи потребителю. Планируется, что трейдеры будут осуществлять куплю-продажу электрической энергии по прямым договорам или на рынке "на сутки вперед" или внутреннесуточном рынке.

13 апреля Верховная Рада приняла законопроект о рынке электрической энергии Украины N4493. За принятие в повторном втором чтении проголосовали 277 депутатов. В первом чтении законопроект был принят в конце сентября прошлого года.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, закон, электроэнергия, Порошенко
 
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