- "Мы должны учесть все факторы и принять грамотное решение", - в МИД Украины заявили о готовности поддержать идею визового режима с Россией 21:30
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Крымский журналист показал цены на продукты в симферопольском супермаркете20:30
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США18:30
- У Путина отыскали ответ для Порошенко по поводу немытой России18:10
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля17:50
- Україна експортувала олії на $1,98 млрд17:29
- Украинцы могут остаться без пенсий: в Кабмине сделали тревожное предупреждение16:54
- Порошенко: Украина навсегда уходит от советского прошлого16:30
- Нацбанк нарастил свои чистые валютные резервы до $5 млрд 16:10
Порошенко скрепил подписью Закон «О рынке электроэнергии»
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии. Об этом глава государства сообщил в своем твиттере, передает "Вести".
"Подписал принятый Верховной Радой Украины Закон "О рынке электроэнергии", - написал Порошенко.
Документ выполнение требований третьего энергетического пакета ЕС и внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период. Порошенко назвал данный закон революционным и добавил, что предстоит серьезная работа по внедрению норм и технологий, которые он предусматривает.
Согласно закону, перечень участников рынка дополняется новым игроком - трейдером. Это может быть любой хозсубъект, который покупает электроэнергию исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи потребителю. Планируется, что трейдеры будут осуществлять куплю-продажу электрической энергии по прямым договорам или на рынке "на сутки вперед" или внутреннесуточном рынке.
13 апреля Верховная Рада приняла законопроект о рынке электрической энергии Украины N4493. За принятие в повторном втором чтении проголосовали 277 депутатов. В первом чтении законопроект был принят в конце сентября прошлого года.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, электроэнергия, Порошенко
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- В "ЛНР" назревает масштабная катастрофа со светом
- Мэр Донецка: закон о публичном доступе к информации был необходим
- В декабре "ЛНР" погрузится во тьму
- Ноу-хау: в "ДНР" пользуются законами "ненавистной Украины"
- Гулять по Москве украинцам можно три месяца
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса15:38
- В Рубежном отмечают безвиз автопробегом15:10
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- "Мы должны учесть все факторы и принять грамотное решение", - в МИД Украины заявили о готовности поддержать идею визового режима с Россией 21:30
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Крымский журналист показал цены на продукты в симферопольском супермаркете20:30
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше