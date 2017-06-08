Посольство США отреагировало на взрыв на своей территории в Киеве

Американские дипломаты отмечают, что произошел инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства

Посольство США в Украине не считает взрыв, который произошел в ночь на четверг на территории дипломатического представительства, терактом. Об этом говорится в заявлении обнародованyом на страничке посольства в Facebook.

"Мы можем подтвердить, что произошел инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства вскоре после 12:00 утра 8 июня на территории посольства. Это не причинило никаких повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время, мы не считаем этот инцидент террористическим актом. Посольство тесно сотрудничает с нашими партнерами из местных правоохранительных органов в расследовании этого инцидента", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 8 июня, в Шевченковском районе Киева на территории посольства США прогремел взрыв.

На месте событий собралось большое количество полицейских, нацгвардейцев и спасателей, а также следственно-оперативная группа, они оцепили территорию.

Отмечается, что от взрыва неизвестного устройства никто не пострадал. Следователи обследуют территорию и устанавливают причины взрыва.

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают теракт на территории посольства США в Киеве и отмечают, что правоохранители предпринимают дополнительные меры для обеспечения безопасности дипломатического представительства.

"Решительно осуждаем террористический акт на территории посольства США в Киеве, который мог причинить вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства", – заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Источник: http://www.segodnya.ua