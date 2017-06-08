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С 11 июня вступит в силу безвиз между Украиной и Швейцарией

08.06.2017 08:03
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С 11 июня вступит в силу безвиз между Украиной и Швейцарией

Безвизовый режим между Украиной и Швейцарией начнет работать уже с 11 июня. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента Украины, об этом стало известно во время встречи Петра Порошенко и Дидье Буркхальтером, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. 

«Во время встречи была также отмечена нацеленность обеих сторон на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским союзом», говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Нужно отметить, что Швейцария не является членом Евросоюза, но входит в Шенгенскую зону, а именно внутри этой зоны жители стран Европы могут свободно перемещаться.

Напомним, что решение о предоставлении Украине безвиза с государствами Евросоюза было подписано в здании Европарламента в Страсбурге 17 мая этого года. Запись в Официальном журнале ЕС появилась чуть позже, 22 мая. 



Теги: Украина, Донбасс, Швейцария, безвизовый режим
 
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