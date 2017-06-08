Синоптики предупредили об ураганах, граде и ливнях в Украине

08.06.2017 13:15

Украинские синоптики предупредили о том, что сегодня, 8 июня, в некоторых областях Украине резко испортится погода – прогнозируются град, шквалистый ветер и сильные ливни.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в Карпатах синоптики обещают сильнейшие ливни, также резкое ухудшение погодных условий сегодня будет наблюдаться в Житомирской и Хмельницкой областях, на Закарпатье и Прикарпатье. Из-за сильных дождей в западных регионах немного похолодает, и синоптики прогнозируют в четверг всего 17-22 градуса в Житомирской и Винницкой областях, от 22 до 27 градусов в Черниговской и Киевской областях, а вот на остальной территории будет теплее, и местами воздух прогреется до 33 градусов жары.



По прогнозам синоптиков, в четверг дождями зальет всю Украину, и лишь в Луцке ожидается переменная облачность, без осадков. Самую жаркую погоду Гидрометцентр прогнозирует в Николаевской и Херсонской областях – днем не ниже 32 градусов.