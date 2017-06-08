В июле миллионы пользователей лишатся доступа к Skype

08.06.2017 13:00

Рыночная доля устройств под управлением Windows Phone неуклонно снижается. При этом пользователи этих гаджетов до сих пор могут пользоваться многими популярными приложениями.

Однако уже в июле они лишатся доступа к сервису Skype, передают Вести со ссылкой на Phone Arena.

"Мы заметили, что вы сейчас или ранее использовали Skype на Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, в приложении Messaging для Windows 10 Mobile, Windows RT или TV. С сожалением информируем вас о том, что мы собираемся удалить эти версии Skype. В результате вы не сможете использовать их после 1 июля 2017 года", - говорится в сообщении Microsoft.

Единственный способ продолжить пользоваться Skype после этой даты - перейти на другое устройство, отмечает Phone Arena.

Источник: http://from-ua.com