В правительстве рассказали, как Украине удастся обойти один пункт «Минска»

08.06.2017 10:25

В беседе с журналистами издания «Обозреватель» Юрий Грымчак, занимающий должность заместителя министра по вопросам оккупированных территорий, заявил, что в настоящее время можно считать, что требование Москвы к Киеву относительно принятия так называемого особого статуса Донбасса фактически нивелировано. Об этом сообщает replyua.net.

По его словам, ни одно государство в мире об этом больше не вспоминает. «Нами был принят закон «Об особом порядке местного самоуправления», и теперь никакие подобные требования к Украине не предъявляются. На протяжении всех этих лет в мире окончательно поняли, что речь идет исключительно о настоящей российской агрессии», - сказал высокопоставленный чиновник.



Он отметил, что Киеву понадобилось три года для того, чтобы в мире признали наличие российской агрессии на Донбассе и о вторжении российских военных на украинскую территорию. «Я считаю, что мы это смогли сделать. В риторике отношений на международном уровне происходят кардинальные изменения, и в частности, в последнее время», - сделал вывод Юрий Грымчак.



Напомним, что недавно глава Кремля Владимир Путин сделал заявление, в котором отметил, что Россия в односторонне порядке не будет выполнять Минские соглашения.