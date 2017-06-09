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Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России

09.06.2017 18:56
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Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России

Минские соглашения невозможно выполнить, поэтому необходимо добиться заключения новых договоренностей в "нормандском" формате.

Такое мнение в интервью Обозревателю высказал французский политолог Оливье Ведрин.

"Почему мы подписали те договоренности? Один из пунктов - проведение выборов после того, как граница будет полностью под контролем украинской армии. Но вы действительно думаете, что россияне позволят украинским силам взять под контроль границу, чтобы провести выборы? Эти договоренности невозможно выполнить. Надо приложить максимальные усилия для подписания новых договоренностей", - отметил Ведрин.

По его словам, альтернатива - увеличение санкций и инициирование новых договоренностей в "нормандском" формате.

"Эти договоренности должны быть более серьезными и сложными для России, а не для Украины", - подытожил политолог.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Франция, Минские договоренности
 
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