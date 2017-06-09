Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко

09.06.2017 16:26

Глава представительства Евросоюза на Украине Хуг Мингарелли заявил, что в Европейском союзе недовольны заявлениями президента президента Петра Порошенко в отношении выдачи биометрических паспортов

Мингарелли отметил, что ЕС не в восторге от заявлений Порошенко о выдаче жителям оккупированного Крыма и ОРДЛО ID-паспортов.

«Некоторые представители вашей власти заявляли, что люди из Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, не смогут сразу же путешествовать. Это совершенно не соответствует нашему пониманию», — отметил Мингарелли.

Он подчеркнул, что все украинские граждане, владеющие биометрическими паспортами, где бы они не проживали, имеют право путешествовать без визы. Представитель ЕС также отметил, что эта позиция донесенаа до украинской власти.

Как писала Politeka, ранее народный депутат Рефат Чубаров назвал введение визового режима с Россией железным занавесом для крымчан. По его мнению, вводить визовый режим с Российской Федерацией нельзя, поскольку следует учитывать, в какой ситуации окажутся жители аннексированного Крыму и подконтрольных боевикам территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на www.unian.net



