Что происходит с ценами на овощи и фрукты в Украине: ЦИФРЫ

09.06.2017 13:45

В Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на продукты питания выросли на 2,4%. Соответствующие данные без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции обнародовала Государственная служба статистики.

При этом в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого цены на продукты питания выросли на 7%, передает Корреспондент.

Больше всего в мае по сравнению с предыдущим месяцем подорожали овощи и фрукты (на 16,7% и 12,8%). На 2,9-0,8% повысились цены на мясо и мясопродукты, рис, хлеб. В то же время существенно (на 13,4%) подешевели яйца, на 3,3% и 2,1% – гречневая крупа и молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,7%, в т.ч. табачные изделия – на 5,5%, алкогольные напитки – на 0,9%.

Источник: http://from-ua.com