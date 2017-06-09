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Что происходит с ценами на овощи и фрукты в Украине: ЦИФРЫ
В Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на продукты питания выросли на 2,4%. Соответствующие данные без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции обнародовала Государственная служба статистики.
При этом в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого цены на продукты питания выросли на 7%, передает Корреспондент.
Больше всего в мае по сравнению с предыдущим месяцем подорожали овощи и фрукты (на 16,7% и 12,8%). На 2,9-0,8% повысились цены на мясо и мясопродукты, рис, хлеб. В то же время существенно (на 13,4%) подешевели яйца, на 3,3% и 2,1% – гречневая крупа и молоко.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,7%, в т.ч. табачные изделия – на 5,5%, алкогольные напитки – на 0,9%.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, овощи, фрукты, цены
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