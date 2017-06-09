До 2020 года Украина достигнет стандартов НАТО, - МИД

09.06.2017 11:30

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина до 2020 года выйдет на все стандарты НАТО. Об этом он сказал в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина».

«Сейчас мы поставили еще один указатель, но, тем не менее, мы идем по пути к членству именно в НАТО, поскольку НАТО является единственной системой безопасности, которая построена не просто на интересах, а именно на ценностях. Я уверен, что мы уже сейчас начинаем работать, как элемент восточного фланга НАТО, это видно и в смысле учений, которые мы делаем вместе с союзниками, это постепенно то, что мы делаем в контексте достижения стандартов НАТО», - прокомментировал Климкин.

Также глава МИД добавил, что на Варшавском саммите НАТО было четко решено, что до 2020 года Украина достигнет всех стандартов в сфере безопасности и оборонном измерении.

«Уже сейчас все союзники понимают, что Украина может сделать уникальный вклад в безопасность, поскольку все понимают, что мы сделали за 3 года, какую армию и сектор безопасности построили и доказали, что мы способны бороться за нас, за свободу и за ценности. И я уверен, что мы пойдем до конца, будем успешными, и НАТО пойдет до конца», - добавил глава МИД.

Ранее группа "ИС" сообщала, что Македония готова изменить название ради вступления в НАТО.

Источник: http://sprotyv.info