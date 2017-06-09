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Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
Аналитики из Центра социологических исследований "София" решили узнать, кого поддержат украинцы в случае досрочных президентских выборов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По результатам опроса, около 11,5% избирателей готовы отдать голоса за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, еще столько же – за действующего украинского президента Петра Порошенко. Голосовать за представителя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко согласились 10,7% респондентов.
Главного радикала Олега Ляшко поддержали 7,8% опрошенных, а 6,9% видят новым президентом лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.
Кандидатуру представителя партии "За жизнь" Вадима Рабиновича рассматривают в качестве главы государства около 6,4% респондентов, а еще 4,9% считают достойным президентом лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Голосовать за львовского мэра Андрея Садового собираются по меньшей мере 4,7%, а за бывшего одесского губернатора Михеила Саакашвили - 3,1%.
Свободовца Олега Тягнибока поддержали 2,9% опрошенных, а нардепа Дмитрия Яроша 2%. Внефракционного депутата Надежду Савченко хотят видеть президентом около 1,9% респондентов.
Нашлись и такие, которые будут голосовать против всех партий и их представителей - 5%, а 17,9% - не знают, кому отдают предпочтение.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, выборы президента, Порошенко
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