Как депутаты Госдумы опустились до «собачьей жизни»

09.06.2017 18:45

В российской Госдуме хотят ограничить количество животных в квартире

Как заявил зампред комитета Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, принятие Госдумой РФ закона об ответственном обращении с животными повлечет за собой введение подзаконного акта, определяющего предельную численность животных, которых человек сможет содержать в своем жилом помещении.

Помимо этого, поправками ко второму чтению в проект вводится запрет на содержание животного в местах общественного питания, «чтобы нельзя посадить туда медведя, чтобы он привлекал людей». При этом депутат подчеркнул, что во всех случаях будут разумные исключения.

Также, согласно поправкам, будет запрещено использование в отношении животных, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях, препаратов, которые стимулировали бы их, либо, наоборот, вводили в спокойное состояние для использования в коммерческих целях.

Поправки позволят лицензировать цирки, зоопарки, океанариумы, запретят их передвижные форматы, а также пропишут более жесткие требования по выгулу животных.

Источник: Politeka