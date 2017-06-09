Куда поехать летом: 10 лучших мест для отдыха за границей

09.06.2017 11:00

Кипр

Как за один отпуск перенестись в античные времена, познакомиться с муфлонами, загореть до бронзового на пляже, нырнуть к затонувшему кораблю и помолодеть на пару-тройку лет? Отправляйтесь на Кипр! Будете есть апельсины прямо с деревьев, пить королевское вино и заводить новые знакомства.

Израиль

Чтобы понять, в чем цимес жизни, отправляйтесь в праздный Тель-Авив с древним Яффо. А чтобы выяснить, в чем ее соль, –– на курорты Мертвого моря. Дайверы и кайтсерферы облюбовали коралловый пляж Хоф Альмог на Красном море –– за активными водными развлечениями поезжайте сюда.

Греция

Полюбуйтесь афинским Акрополем, который помнит времена до нашей эры, и сбегите от проблем на сахарный Санторини. Потрите палец Аристотеля в Салониках, чтобы стать мудрее, и потеряйте голову от пейзажей бухты Наваджио на острове Закинф. Если успеете еще и покорить живописные горы Метеоры, местные монахи в награду угостят вас лукумом собственного приготовления.

Болгария

Ешьте фрукты впрок, катайтесь по волнам на смешном розовом матрасе и просветляйтесь в церквях Несебра и в заповеднике у Рильских озер. Ваше дело –– бродить по древним руинам, вдыхать ароматы Долины роз и лакомиться нежной кавермой и свежим таратором, а больше вы ничего никому не должны.

Хорватия

В чем в чем, а в умении выбирать место под солнцем Ланнистерам из «Игры престолов» не откажешь: роль столицы Вестероса далась Дубровнику легко. Но в Хорватии сидеть на одном месте, пусть это даже Железный трон в Королевской гавани, –– преступление.

Черногория

Как отдохнуть в Европе без визы и куда недорого съездить на море за границу? Ответ на оба вопроса –– Черногория. Побываете здесь разок –– будете возвращаться снова и снова. Чтобы позагорать у чистого моря на золотом песке, оторваться на фестивале SEA DANCE и понырять с маской у полуострова Луштица.

Франция

Морские берега Франции протянулись на 3120 км. Сумрачные скалы Бретани, длинные гряды дюн Атлантики, чудесные пляжи и бухты Средиземноморья, прекрасное побережье Корсики и юго-восточный Лазурный берег («Ривьера»), привлекают к себе миллионы туристов. Пляжным экологическим символом «Голубой флаг» отмечены около 270 пляжей на всех побережьях Франции.

Италия

Омываемый пятью морями изящный итальянский сапожок предлагает туристам для отдыха и релаксации свои великолепные пляжи, растянувшиеся в многокилометровую линию шезлонгов и лежаков. Комфортабельные, современные, оснащенные всей необходимой инфраструктурой пляжи Италии привлекают туристов на свои нежные пески, плавно уходящие в бирюзовую морскую даль, которая является прекрасным местом для плавания с маской в Италии и дайвинга в Италии.

Испания

Испания предлагает туристам разнообразный пляжный отдых вдоль всего побережья Средиземного моря, а также на таких популярных островах, как Майорка, Ибица, Тенерифе и Фуэртевентура. Семейные пары найдут подходящий уютный уголок в одной из испанских деревушек, а жизнерадостная молодежь весело проведет время в курортных городах.

Нужно помнить, что с введением безвизового режима со странами Шенгенской зоны, каждый украинец сможет составить для себя 10 лучших мест для отдыха за границей, и потом уже решить для себя — куда поехать летом.

Источник: https://politeka.net