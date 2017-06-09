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МИД Украины определился по визовому режиму с Россией

09.06.2017 12:47
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МИД Украины определился по визовому режиму с Россией

Если будет принято решение по визовому режиму с Россией, Министерство иностранных дел Украины сразу реализует его. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом заявил Павел Климкин, глава МИД. 

«Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из России, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», заявил глава внешнеполитического ведомства. Климкин при этом отметил, что при введении визового режима с РФ нужно четко понимать, что будет происходить дальше. «Мой ответ – однозначно да. Но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур, на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить, и наших граждан втягивать в обязательное российское гражданство. Это нужно однозначно предотвратить», добавил глава МИД. 

Напомним, что ранее Сергей Лавров, российский коллега Климкина, заявил, что, если Украина введет визовый режим, Россия ответит такими же мерами. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, визовый режим
 
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