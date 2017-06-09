Падение вертолета в Черном море: есть жертвы

09.06.2017 21:35

Крушение военного вертолета в Черном море не обошлось без жертв

В результате крушения болгарского военного вертолета погиб командир экипажа Георги Атанасов. Он скончался от полученных травм в больнице. Также на данным момент известно, что состояние двух других членов экипажа стабильное.

Как писала Politeka, в Черном море во время учений разбился вертолет ВВС Болгарии AS565 Panther. Как сообщили в Минобороны страны, вертолет рухнул в море.

Напомним, турецкий военный вертолет Cougar разбился в провинции Сирнак на юге страны.

А во время тренировочного полета в Южной Австралии разбилсялегкомоторный самолет Сесна, на борту которого находились три человека

Также в Саратовской области (РФ) разбился российский самолет с военнослужащими Балашовского летного училища.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на www.dnevnik.bg



