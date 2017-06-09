Почему на самом деле Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

09.06.2017 13:16

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое заявление прозвучало от Александра Невзорова, известного российского публициста и журналиста.

«Пусть тогда, значит, полуостров Крым вернут сразу и без разговоров. Пусть передавят эту нечисть на Донбассе уголовную, пусть долго извиняются перед Украиной – тогда я, может быть, подумаю о том, как мне себя повести. Но все равно причина всех этих бед – это вот это первобытное мышление и возгонка этого первобытного мышления», отметил Невзров. По его словам, он считает огромной ошибкой и то, что президент России называет себя верующим человеком.

«Это чудовищная ошибка. Это абсолютно неверная ставка Путина, глубочайшая ошибка, это то самое, в общем, что привело меня в стан его оппонентов», добавил Невзоров. По его мнению, главной проблемой РФ является не коррупция, а именно первобытное мышление, которые влечет за собой самые разные последствия.