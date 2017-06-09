Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ БАНКОВ УКРАИНЫ

09.06.2017 16:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ БАНКОВ УКРАИНЫ

За последний год в Украине прекратили свое существование 27 банков. При этом уже существующие банки активно закрывают свои филиалы. На данный момент уже закрыто 25% сравнительно с 2015 годом. 

Банки, по данным НБУ, были выведены за неплатежеспособность. 

А вот филиалы закрывают по другим причинам, в частности:
1. Для экономии средств. 
2. Для того, чтобы открывать новые точки или развивать интернет-банкинг. 

Больше всего отделений оказалось закрыто в государственных банках. Например, только «Ощадбанк» закрыл 16% своих филиалов. В банке это объясняют тем, что закрывают нерентабельные отделения, чтобы открыть новые точки в других местах. Всего у банка 3528. 

Вторым по количеству закрытых точек является ПриватБанк. В год национализации было закрыто 13% отделений. Сейчас у банка всего 2247 точек.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, банк, закрытие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх