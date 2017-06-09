Под носом у СБУ обчистили магазин на 3 млн.

09.06.2017 19:20

В центре Киева на улице Владимирской, 51-53, произошло дерзкое ограбление.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в соцсети Facebook, где опубликованы фото с места происшествия.

Преступники обчистили магазин "Секунда".

"Неизвестные взломали роллет и замок на двери, а затем разбили витрины и вынесли все самое ценное", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, убытки в результате ограбления составляют около 3 миллионов гривен.

Отмечается, что магазин находится неподалеку СБУ и полиции Киева.

Источник: http://from-ua.com