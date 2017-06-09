Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные

09.06.2017 13:00

В эти выходные, 10 и 11 июня, в Украине похолодает на несколько градусов, во многих регионах пройдут сильные дожди. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, завтра, в субботу, осадки ожидаются в восточных и западных регионах, в остальных областях Гидрометцентр прогнозируют сухую, но довольно прохладную погоду.



Только на юге Украины воздух будет прогреваться в дневные часы до 27 градусов. В Киеве в ночь на субботу будет всего около 13 градусов, а завтра днем около 23-25 градусов тепла, осадков синоптики не прогнозируют. А вот в воскресенье дождливый циклон начнет перемещаться и затронет север и центр Украины. Грозы и сильные ливни прогнозируются в Одесской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. Сухая погода в воскресенье ожидается в Сумах, Киеве, Чернигове, а также во всех восточных областях страны и частично на юге.



На юге теплее всего будет в Херсоне и Николаеве, до 27 градусов, а вот жителям Одессы придется померзнуть – там будет не выше 23 градусов. Самая холодная погода 11 июня ожидается в Черновцах, где воздух прогреется до 19-20 градусов.

Источник: http://replyua.net