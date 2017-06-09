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Порошенко розповів, що необхідно зробити для вступу в НАТО

09.06.2017 15:40
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Порошенко розповів, що необхідно зробити для вступу в НАТО

Президент Петро Порошенко розповів, що необхідно зробити для вступу в НАТО

 

Президент в ході спілкування з журналістами в Харкові зазначив, що підпише закон про відновлення курсу України на членство в НАТО.

“Звичайно ж підпишу, адже ця законодавча ініціатива була зі мною узгоджена, коаліція взяла активну участь в проходженні цього закону”, – сказав глава держави.

Однак президент підкреслює, що для досягнення заявленої мети в Україні необхідно провести ряд реформ, для того, щоб країна могла відповідати жорстким критеріям НАТО і лише потім подавати зявку на вступ до Альянсу.

“Давайте ми сьогодні будемо говорити не про формальну сторону подачі заявки, а про те, що Україні треба зробити для того, щоб реформувати нашу державу, щоб вона відповідала тим критеріям, які необхідні для членства”, – сказав президент.

Як писала Politeka, Рада прийняла закон про намір України стати членом НАТО. На пленарному засіданні в четвер, 8 червня, відповідний законопроект №6470 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зовнішньополітичного курсу України підтримали 276 народних депутатів.

Джерело:   https://politeka.net з посиланням interfax.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, НАТО, Порошенко
 
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