- В Раде рассказали о крупнейшем инвесторе Украины (видео)22:12
- Застрял в лифте — остался без телефона: появилась новая схема развода21:48
- Падение вертолета в Черном море: есть жертвы21:35
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Порошенко проведет выходной вместе с Киской19:31
- Под носом у СБУ обчистили магазин на 3 млн. 19:20
- Безвиз заработает не сразу: в ЕС раскрыли подробности19:08
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России18:56
- Как депутаты Госдумы опустились до «собачьей жизни»18:45
- У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу18:21
Субсидии по-новому: какие платежки получат украинцы
В Украине продолжается перерасчет субсидий на неотопительный период
Среди главных изменений – новые нормативы, возврат сэкономленных денег государству и измененная продолжительность отопительного сезона.
Так, в мае пересмотрели нормативы. Новый норматив – 5 кубометров газа на отопление квадратного метра (было 5,5 кубов). Прошлой зимой субсидия покрывала 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне «коммунальную скидку» будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 грн.
В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 грн.
Еще одним нововведением станет возврат сэкономленных денег в государственный бюджет. Переплату за воду, газ и электроэнергию (если их не используют для отопления) переносят на следующий месяц, а вот львиную часть переплаты за отопление просто списывают. Согласно постановлению Кабмина, до первого сентября субсидиантам, которые экономили, заплатят сумму, эквивалентную стоимости 100 кубометров газа или 150 кВт*час света (если дом отапливается электричеством).
К примеру, если семья, которой положено 385 кубов газа на отопление, сжигала 300 кубов газа, за отопительный сезон можно сэкономить голубого топлива примерно на 4000 грн. 690 гривен им отдадут, а остальное – вернут в государственный бюджет. Для украинцев с электрическим котлом и большой переплатой полагается монетизация 150 кВт*час электроэнергии. По действующему тарифу это всего лишь 174 гривни.
Кроме того, сократили продолжительность отопительного сезона. Украинцы, которые пользуются центральным отоплением, будут получать субсидии на тепло после решения органов местной власти о старте отопительного сезона. А вот тем, кто самостоятельно отапливает дом или квартиру, отопительный сезон сократили на один месяц. Если раньше субсидию начисляли с 1 октября по 30 апреля, уже в этом году скидку будут начислять с 15 октября по 15 апреля. Если начать топить раньше – за использованные на отопление кубометры газа или кВт*час электроэнергию придется платить самостоятельно.
По материалам «Сегодня».
Теги: Донбасс, субсидия, платежи
- Курс валют на сегодня, 2 июля
- Деньги жителей Донбасса в 2014 году: на коне или под конём?
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- В Донецкой области 41000 семей отказали в субсидии
- Отопительный сезон в Мариуполе может завершиться через несколько дней
- Мариупольцы выстраиваются в очередь за субсидией
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- В Раде рассказали о крупнейшем инвесторе Украины (видео)22:12
- Застрял в лифте — остался без телефона: появилась новая схема развода21:48
- Падение вертолета в Черном море: есть жертвы21:35
- Китайский спецназ переоделся в российскую форму и учился у староверов выживать в тайге21:25
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Масштабный пожар в центре Москвы: стало известно о жертвах (видео)20:48
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе
- В Донецке исчезла мобильная связь
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ