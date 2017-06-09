- В Раде рассказали о крупнейшем инвесторе Украины (видео)22:12
- Застрял в лифте — остался без телефона: появилась новая схема развода21:48
- Падение вертолета в Черном море: есть жертвы21:35
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Порошенко проведет выходной вместе с Киской19:31
- Под носом у СБУ обчистили магазин на 3 млн. 19:20
- Безвиз заработает не сразу: в ЕС раскрыли подробности19:08
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России18:56
- Как депутаты Госдумы опустились до «собачьей жизни»18:45
- У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу18:21
У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу
У керівництві Північноатлантичного альянсу прокоментували бажання України вступити в НАТО, передає replyua.net з посиланням на «Інтерфакс-Україна», посилаючись на директора центру інформації і документації НАТО Барбару Маронкову.
Так, під час прес-конференції в п'ятницю в Києві, коментуючи відповідне рішення українського парламенту і в загальному шанси України на членство в НАТО, Маронкова сказала: «У той час, коли мова йде про рішення, прийняте Верховною Радою щодо змін і доповнень до орієнтирів української зовнішньої політики, що включають членство України в НАТО, ми були проінформовані про це рішення. У той же час Північноатлантичний альянс ще не отримував офіційної заявки про вступ до НАТО ».
Більше того, вона підкреслила, що в даний момент триває реалізація рішення Варшавського саміту Північноатлантичного альянсу про концентрацію на процес реформування сектора оборони і впровадження Стратегічного бюлетеня оборони 2020 як на пріоритетному напрямку для України і НАТО. Маронкова додала: «Це наш пріоритет в роботі. А коли мова починає йти про майбутній розвиток, звичайно, нам необхідно побачити і прийняти рішення».
Теги: Донбасс, Киев, НАТО
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- В Раде рассказали о крупнейшем инвесторе Украины (видео)22:12
- Застрял в лифте — остался без телефона: появилась новая схема развода21:48
- Падение вертолета в Черном море: есть жертвы21:35
- Китайский спецназ переоделся в российскую форму и учился у староверов выживать в тайге21:25
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Масштабный пожар в центре Москвы: стало известно о жертвах (видео)20:48
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе
- В Донецке исчезла мобильная связь
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ