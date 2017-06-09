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У Порошенка пояснили, чому не можна вводити візи з РФ

09.06.2017 15:55
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У Порошенка пояснили, чому не можна вводити візи з РФ

Введення візового режиму з Росією принесе Україні низку проблем 

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила в ефірі одного з українських телеканалів, що візовий режим з Росією поставить ряд складнощів перед жителями окупованого Кріму.

“Якщо ми вводимо візовий режим, що робити з кримчанами, яких Росія змусила отримати паспорти РФ. Ми змусимо їх отримувати візи, а це означає, що ми згодні з анексією Криму?”, – сказала вона.

За попередніми підрахунками, на створення різних консульств, установ, а також на встановлення прикордонного контролю, за словами Луценко, буде потрібно 1,5-2 млрд грн.

Як писала Politeka, раніше народний депутат Рефат Чубаров назвав введення візового режиму з Росією залізною завісою для кримчан. На його думку, вводити візовий режим з Російською Федерацією не можна, оскільки слід враховувати, в якій ситуації опиняться жителі анексованого Криму і підконтрольних бойовикам територій Донецької і Луганської областей.

Джерело: 112.ua




Теги: Украина, Россия, Донбасс, визовый режим, Порошенко
 
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