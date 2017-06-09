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В ЕС на авто: какие документы понадобятся после введения безвиза

09.06.2017 18:13
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В ЕС на авто: какие документы понадобятся после введения безвиза

Право воспользоваться безвизовым режимом со странами ЕС украинцы получат с 11 июня, а если захотят совершать путешествие на автомобиле, то им нужно иметь ряд документов и другим вещам, пишет УНН со ссылкой на Главный сервисный центр МВД Украины

Так, для путешествия за границу на автомобиле, нужно:

  • национальное водительское удостоверение (удостоверение должно соответствовать международным требованиям - в частности, в случае пользования национальным удостоверением водителя за рубежом, документ должен иметь срок действия);
  • опознавательный знак Украины на транспортном средстве;
  • договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на лицо, которое пересекает границу;
  • государственный номерной знак на транспортном средстве.

Индивидуальные номерные знаки транспортных средств действительны только на территории Украины, за границу необходимо выезжать на государственных номерных знаках.

В случае отсутствия права собственности на транспортное средство - следует оформить документы для поездки за границу, для этого необходимо заявление владельца транспортного средства или документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения транспортным средством.

Лицам, осуществляющим поездку за границу, на период путешествия выдается свидетельство о регистрации на их имя. Свидетельство о регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, и документы, подтверждающие право пользования и (или) распоряжения транспортными средствами, хранятся в сервисном центре МВД. Выданное на период поездки за границу свидетельство о регистрации подлежит возврату соответствующему сервисному центру МВД не позднее чем в течение 10 дней после возвращения из-за границы.

Транспортные средства, на которые в соответствии с законом установлен временный запрет на снятие с учета (кроме транспортных средств, приобретенных в рассрочку), к поездкам за границу не допускаются.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, авто, безвизовый режим
 
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