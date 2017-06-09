Застрял в лифте — остался без телефона: появилась новая схема развода

09.06.2017 21:48

7 июня в одном из домов на жилмассиве Тополь в Днепре мошенники обокрали человека, используя новую схему «развода».

Об этом Информатору рассказала жительница дома Ольга Рублева.

Схема мошенников актуальна только для высотных многоквартирных домов, в которых есть лифт. Вы заходите в кабину и - о ужас - внезапно лифт застревает (на самом деле в это время на одном из первых этажей в двери лифта вставляется распорка, поэтому он останавливается). Вот тут начинается самое интересное.

«Потом разыгрывается ситуация, вроде как кто-то из ваших соседей услышал ваши крики о помощи/что лифт остановился, но не выпустил пассажира, и имитируется процесс вызывания лифтера. Через минут 10-15 двери в кабину лифта открываются вручную, на 20-25 см, и «лифтер» говорит вам, мол «здрасьте, сейчас я вас выпущу! Только вот фонарик забыл на базе, не могли бы вы мне телефон свой дать, присветить?», - рассказывает Ольга Рублева.

Естественно, ничего не подозревающий человек, застрявший в лифте, готов на все, лишь бы побыстрее освободиться из «плена». В такой ситуации он может, не задумываясь, отдать мошеннику свой мобильный телефон абсолютно спокойно и добровольно.

После этого «лифтер» просто уходит. Вы продолжаете сидеть в кабине лифта, но уже без телефона, а мошенник просто уходит с вашим имуществом.

Будьте осторожны, запишите номера телефонов диспетчеров и ни при каких условиях не отдавайте свои личные вещи незнакомцам.

Источник: http://from-ua.com