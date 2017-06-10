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Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля
Гранты и краудфандинг – два способа, которые могут помочь переселенцам открыть свой бизнес с нуля. Об этом рассказали соавтор научной квест-игры «Тайная экспедиция» Мария Башлык и соучредитель обслуживающего кооператива «Толока» Дмитрий Боровченко, в эфире «Радио Свобода».
Оба уехали с Донбасса из-за военного конфликта и рискнули открыть свое дело. Говорят, рассчитывать на кредиты украинских банков невыгодно, а вот мировое финансирование можно получить под хороший проект.
Мария Башлык и Оксана Русанова познакомились два года назад. Тогда и появилась идея создать альтернативу детской категории игр – научные эксперименты. По словам Марии Башлык, такие игры интересны только тем детям, которые мотивированы, и вряд ли школьники будут играть сами, без подсказок взрослых. А вот их проект – квест-игры «Тайная экспедиция» – должен, наоборот, заинтересовать всех детей. «Ребенок становится участником миссии. Он путешествует по различным материкам. Выполняет задания героев, которых там встречает. Эти задания – эксперименты – пропуски к следующему этапу. Такой себе квест», – рассказывает Мария.
А Дмитрий Боровченко вместе с коллегой разработали план, как построить переселенцам дом за доступные деньги. Говорит, здания хоть и каркасные, но зимой будет тепло. «Расчет затрат на отопление 1 кв. м получается не более 6 грн в месяц. А строительство такого дома выйдет около 260 долларов за 1 кв. м. Земля для строительства есть, как оказалось, это не самая большая проблема. А вот финансирования на строительство демонстрационного дома – нет. А ведь нашим людям все надо пощупать, понять, что они покупают», – говорит Дмитрий.
Сейчас и Дмитрий Боровченко, и Мария Башлык ищут финансирования для своих проектов. Говорят, обращаться за кредитами в украинские банки не планируют. «В Украине брать кредиты в банках просто не выгодно. Учитывая, какие там проценты потом. Кроме того, мы ж переселенческая организация, соответственно, и в банках к нам немного с недоверием относятся. Инвесторов под проект тоже найти сложно. Не всегда люди хотят рисковать, не зная, какой будет результат в итоге», – отмечает Дмитрий.
Вот здесь и поможет краудфандинг, рассказывает Мария. По ее словам, это способ привлечь финансирование с помощью людей, которые поддерживают вашу идею. Существуют платформы украинские и всемирные, где каждый желающий может разместить свою идею, указав, сколько нужно для этого денег. Те, кто заинтересуются проектом, заплатят, сколько посчитают нужным. Но у краудфандинга есть тоже свои секреты, говорит Мария. «В краудфандинге нужно заранее подготовить вашу компанию. Продумайте, что вы будете писать, какие месседжи посылать. Мало кто поверит в проект, если у него будет низкий рейтинг. Заранее попросите "подключиться" своих друзей и знакомых. Если у вас за 3-5 дней будет рейтинг выше 30%, то вероятность собрать деньги увеличится», – разъясняет Мария.
Она также уточнила, что на определенном этапе появляется возможность отметить, что готовы на финансирование и половины проекта. «Тогда вы сможете забрать эту часть денег. Правда, там есть еще процент, который остается платформе. А вот, если вы не соберете нужную сумму, то все деньги вернутся к тем, кто вам их присылал – на кредитные карточки или аккаунты», – рассказала Мария.
Кроме того, Дмитрий Боровченко и Мария Башлык отметили, что рисковать действительно стоит, если есть хорошая идея. В таких случаях кураторы проектов находят финансирование и выигрывают гранты. Главное – создать правильный бизнес-план и верить в свою идею.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, бизнес, переселенцы, гранты
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