Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства

10.06.2017 12:39

Около 200 тыс. внутренне перемещенных лиц в Украине столкнулись с проблемами в вопросах получения социальных и пенсионных выплат, заявляют правозащитники, которые занимаются отстаиванием прав переселенцев.

В Днепре на общей пресс-конференции с представителями Агентства ООН по делам беженцев они пытались подвести итоги годичного действия в Украине правительственного постановления, которое регулирует механизм социальных и пенсионных выплат переселенцам, и пришли к выводу: документ не сколько обеспечивает, сколько ущемляет права внутренне перемещенных лиц. Но доказывать свою правоту переселенцы пока эффективно могут только в судах. По данным правозащитников, сейчас в Украине к рассмотрению в судах уже дошло более 80 дел переселенцев о приостановлении им государственных выплат. Об этом идет речь в материале «Радио Свобода».

Пенсионерка Наталья Белобровская – переселенка из Луганска. В Днепре – более двух лет. Пенсии, которую получает, – 1425 грн – не хватает даже на оплату коммунальных услуг, говорит женщина, в чеках от газовщиков и электриков – сумма в более 1,5 тыс. грн. Прошла несколько кругов инстанций, пытаясь оформить субсидию.

Квартира и регистрация в Луганске – помеха для субсидии в Днепре

В родном Луганске у нее осталась квартира, из которой она не хочет выписываться, боясь потерять. Именно регистрация и недвижимость на территории, неподконтрольной Украине, стали препятствием для оформления субсидии в Днепре: социальные службы ей отказывают. Женщина обратилась в суд и выиграла.

«Во всех отказах мне было написано: обращайтесь в суд. И мы обратились в суд. Судья первой инстанции мне отказал. Мне посоветовали – там, в Луганске, выписаться, а здесь прописаться. Я объяснила, что не хочу там выписываться, так как могу потерять там квартиру, с такой обстановкой, если у меня там не будет регистрации, меня вообще туда могут не пропустить. Тогда дело дошло до апелляционного суда. Мою жалобу удовлетворили», – рассказывает Наталья.

Практика «допросов» для переселенцев

Переселенцев, которые не могут оформить получение выплат от государства, немало. В основном это пенсионеры, инвалиды, матери с детьми. Правозащитники благотворительного фонда «Право на захист», которые занимаются отстаиванием их прав, заявляют: за 5 месяцев этого года с такими проблемами к ним обратилось более 10 тыс. переселенцев. Половина из них – пенсионеры, которые не получают заработанные пенсии от нескольких месяцев до полугода.

Постановление Кабмина №365, принятое ровно год назад, которое предполагает механизм контроля за соцвыплатами переселенцам, говорят правозащитники, ущемляет их права – люди должны постоянно доказывать факт своего проживания на подконтрольных Украине территориях, выдерживать проверки соцслужб, а то и являться по первому зову в органы местной власти на заседания специально созданных комиссий. Последнего, утверждает специалист по правовой защите Агентства ООН по делам беженцев Ирина Павлик-Михайловская, закон вообще не предусматривает.

«Это абсолютно неправомочно, это не прописано ни в каких постановлениях, нормах. Они нам говорят: у нас всего два сотрудника, а переселенцев много, на них не хватает соцработников, поэтому мы их вызываем. Мы с коллегами присутствовали на этих комиссиях. Они заседают по понедельникам. Зрелище, конечно, удручающее: человек чувствует себя, как на допросе. К сожалению, эту практику еще не прекратили. Мы и дальше пытаемся решить этот вопрос», – рассказала Ирина Павлик-Михайловская.

Судебная тяжба – самый действенный механизм

До судов в Украине дошло не так уж много дел переселенцев, которые не могут оформить соцвыплаты или которым они приостановлены. Если по подсчетам правозащитников, таких людей в Украине около 200 тыс., на судебную тяжбу решилось лишь около 100 человек. Мария Алексеенко, руководитель проекта «Адвокация и правовая помощь внутренне перемещенным лицам» Благотворительного фонда «Право на защиту», говорит: с января нынешнего года органы власти освобождены от уплаты судебных издержек, а вот переселенцы – нет. Им, чтобы судится с чиновниками нужно потратить деньги и время, но пока это единственный действенный способ отстоять свои права.

«По 5 областям – Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской – находится в работе 82 дела. Кроме того, подача исков является еще и хорошей профилактикой. В 10 случаях органы власти возобновили выплаты, не дожидаясь даже решения суда. На данный момент судебная тяжба – самый действенный механизм в восстановлении прав переселенцев. Призываем людей идти этим путем», – говорит Мария Алексеенко.

В арсенале днепровского адвоката Вячеслава Стасюка, который занимается защитой прав переселенцев, – несколько положительно рассмотренных судами дел внутренне перемещенных лиц. Им удалось добиться через суд возобновления соцвыплат. Но зачастую, говорит он, возобновление выплат происходит месяц в месяц, время же, утерянное на судебную тяжбу, остается «не компенсированным».

«Была опробована возможность обжаловать действия и бездействие органов власти по отношению к гражданам Украины, которыми являются внутренне перемещенные лица. Положительная практика судебная, которая складывается, дает нам надежду на то, что люди получат свои средства», – рассказал адвокат.

Постановление №365 – отменить через суд?

В тоже время правозащитники отмечают, что пытаются отменить постановление правительства, которое они считают дискриминационным по отношению к переселенцам, через суд. 13 июня – очередное заседание.

Украинских правозащитников поддерживают международные институции, которые тоже считают, что Конституция Украины и международное право гарантирует человеку пользование правами и свободами без дискриминации по какому-либо признаку, в том числе месту жительства.

«Законодательство страны должно обеспечивать право гражданина на получение пенсии, независимо от того, где живет человек. Мы считаем, что пенсия – это не привилегия, а право, поэтому люди, которые заслужили, всю жизнь работали, должны получать свою заработанную пенсию. Постановление №365 мы считаем дискриминационным», – отмечает председатель офиса Агентства ООН по делам беженцев в Днепре Мамо Мулусеу.

8 июня прошлого года правительство Украины приняло постановление №365 о порядке назначения или восстановление социальных выплат внутренне перемещенным лицам и порядок осуществления контроля за проведением таких выплат по месту фактического проживания или пребывания. Теперь для того, чтобы назначить или восстановить социальную выплату, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения должна проверить информацию о фактическом месте проживания внутренне перемещенного лица, а уже по результатам этой проверки составляют акт обследования материально-бытовых условий семьи – этот акт должны подписать все совершеннолетние члены семьи ВПЛ и представители органов социальной защиты. Документ вызвал много критических замечаний правозащитников, по их мнению, она нарушает права и свободы переселенцев.