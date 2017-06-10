- Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг10:10
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция09:30
- Леонід Парфьонов: Тільки від суспільства залежить, коли лібералізм стане його частиною08:10
- В Крыму более полугода удерживают "ошибочно задержанного" гражданина Украины – адвокат07:50
- Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін07:30
- Украина до 23 июня оспорит решение суда по долгу перед Россией22:15
- Новые правила расчета субсидии: кто может остаться без скидки21:10
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
- Украинская социальная сеть Ukrainians набирает обороты20:10
Компания Ахметова опустошает карманы украинцев слишком дорогим углем
Народный депутат Виктория Войцицкая в Facebook распространила пост эксперта по энергетике Андрея Геруса по поводу ценнобразования на уголь российских шахт ДТЭК.
“ДТЭК — Ваша жажда обогащения за счет каждого украинца вообще имеет границы???
Вы завозите в Украину собственно уголь из России по цене $95, когда такой же уголь:
— с доставкой в порты Балтии из России: $73.2
— из ЮАР с доставкой и перевалкой: $84.5
Сколько еще вы будете грабить Украину и украинцев?
Andriy Gerus пишет:
“Энергохолдинг ДТЭК закупает уголь со своего шахтоуправления “Обуховская” в Ростовской области России по цене $95 за тонну с учетом доставки на тепловые электростанции (ТЭС) Украины”, заявил и.а. гендиректора Д. Сахарук. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3027429
Цена российского угля с доставкой в порты Балтики составляет 73,2 долл.
Цена угля в ЮАР (Richards Bay) составляет 68 долл., доставка 10 долл, еще 6,5 долл перевалка. То есть Richards Bay+доставка+перевалка = 84,5 долл. То есть тоже было бы дешевле.
А в ДТЭК уголь, перевезенный из своих шахт в Ростовской области РФ на свои ТЭС в Луганске и Днепропетровске обл., имеет рыночную цену 95 долл.
Почему в России российский уголь стоит 73 долл, а для украинцев российский уголь от ДТЭК по 95 долл.? Почему на экспорт украинская э/э идет по 40 евро за МВт/ч, а украинцам по 45 евро? Бл*дські эти вопросы ...
Но давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Могли же сделать цену и 150 долл? Могли. А не сделали, потому что социальная ответственность, честность, прозрачность и забота о потребителях! Мыслите позитивно".
Источник: mariupol.tv
Теги: Донбасс, Ахметов , украинцы, уголь
- Как украинцы «купили» Трампа
- Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России
- Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов
- Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию
- «Рано радовались»: Трамп усложнил выдачу виз США для россиян
- Аваков призвал украинцев быть бдительными и информировать правоохранительные органы о своих подозрениях
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР21:50
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты21:30
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
- Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО20:28
- В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского19:50
- Военные на передовой в Приазовье получили солнечные батареи19:11
- Вакарчук о дорогах на Луганщине: «Высокие гости сюда на вертолетах летают, а надо, чтобы они тоже на машинах ехали»18:50
- Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг10:10
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- Умер первый исполнитель роли Бэтмена09:45
- На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция09:30
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Леонід Парфьонов: Тільки від суспільства залежить, коли лібералізм стане його частиною08:10
- В Крыму более полугода удерживают "ошибочно задержанного" гражданина Украины – адвокат07:50
- Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін07:30
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко