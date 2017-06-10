Набирає чинності закон про нові дозвільні процедури у будівництві

10.06.2017 07:54

10 червня набирає чинності Закон України від 17 січня 2017 року № 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності».

Про таке повідомляє «Українське право»: «Закон скасовує визначення категорії складності об’єктів будівництва та вносить зміни до деяких законодавчих актів у сфері містобудівної діяльності, які передбачають заміну процедури реєстрації декларації на здійснення будівництва та прийняття в експлуатацію об’єктів із середнім та значним класом наслідків (відповідальності) на підставі дозволу на виконання будівельних робіт та сертифікату відповідно, а об’єктів із незначними класами наслідків (відповідальності) – виконання будівельних робіт на підставі повідомлення.

Об’єкти будівництва І та ІІ категорій складності належатимуть до об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, ІІІ та ІV категорій складності – до об’єктів із середніми (СС2) наслідками, V категорії складності – до об’єктів зі значними (СС3) наслідками. Віднесення об’єктів будівництва до того чи іншого класу наслідків буде здійснюватися проектною організацією за погодженням із замовником будівництва.

Закон встановлює вичерпний перелік об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) відноситимуться до об’єктів зі значними (СС3) наслідками, а саме: пам’ятки культурної спадщини, об’єкти підвищеної небезпеки, житлові, будівлі заввишки понад 100 метрів, будівлі з рівнем можливої небезпеки для людей понад 400 осіб, які постійно перебувають на об’єкті. Також визначено перелік тих об’єктів будівництва, які не можуть бути об’єктами з незначними (СС1) наслідками: житлові будинки понад чотири поверхи, об’єкти, характеристики можливих наслідків від відмови яких перевищуватимуть рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя 50 осіб, якщо ці особи постійно перебуватимуть на даному об’єкті, або 100 осіб, якщо ці особи періодично перебуватимуть на даному об’єкті, та інші, визначені Законом.

Відповідно до нового закону, відбудеться перехід від триступенової дозвільної системи (повідомлення, декларація, дозвіл) до двоступеневої (повідомлення, дозвіл), а порядок оформлення дозвільних документів визначатиметься не за категорією складності об’єкта будівництва, а за класом наслідків.

Будівництво об’єктів середнього і значного класу наслідків здійснюватиметься виключно за дозволом. Великі житлові комплекси, багатоповерхові будинки, соціальні об’єкти, торговельно-розважальні комплекси, офісні будівлі будуть зводитись виключно за наявності повного пакету дозвільної документації. У той же час максимально спроститься дозвільна система для об’єктів незначного класу наслідків, які становлять понад 80% від загального обсягу будівництва. Окім того, запроваджується адміністративна відповідальність за порушення будівельних норм.

За порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів чи споруд передбачено штраф для громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про початок виконання зазначених робіт, якщо подання такого повідомлення є обов’язковим, а також за недостовірні дані у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт штраф становитиме від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За виконання будівельних робіт без дозволу штрафи встановлено від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Нагадуємо: 7 червня, уряд ухвалив пакет підзаконних актів, які дозволять полегшити ведення містобудівної діяльності. Серед змін – скасування категорій складностей об’єктів, декларації на початок виконання будівельних робіт».

Источник: pl.com.ua