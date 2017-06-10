Навальный сказал, как поступит с Донбассом в случае избрания президентом

10.06.2017 10:39

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный обещает после свержения режима Путина передать границу на Донбассе под украинский контроль. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дождь», передает Эспрессо.тв.

«Если я стану президентом, я выполню Минские соглашения. Их требует выполнить от нас мир, требует выполнить Украина… Я выполню российскую часть Минских соглашений и передам контроль над границей. Есть Минские соглашения, они подписаны — первое и второе. Вот их нужно проделать и с этого начать. и с этого начнется, я надеюсь, начнется нормализация отношений с Украиной», — подчеркнул политик.

Выполнение Минских соглашений Навальный называет необходимым условием для согласия с Украиной, где 40 млн человек относятся к РФ враждебно и «будут относиться к нам так еще долгие годы».

«Я не говорю о том, что я подписал Минские соглашения, и наступил рай на Земле. Начнется сложная процедура, все нарушать перемирие, все будут друг на друга сваливать, будет пропаганда. Ну, война есть война, но тем не менее этот процесс можно начать, только выполнив Минские соглашения», — отметил он.

Навальный согласен с тем, что без российской поддержки, без российских войск местные сепаратисты воевать не смогут.

«Безусловно, там есть наши войска, безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживаются из России непосредственно», — заявил он и напомнил, что присутствие российской армии в Донбассе многократно признавали в том числе и главари «непризнанных республик».