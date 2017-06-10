Остался бороться: коллега похищенного в "ДНР" украинского журналиста рассказал важные детали его жизни

10.06.2017 18:10

Журналист Сергей Рахман рассказал историю о сложном выборе недавно похищенного в "ДНР" украинского журналиста и блогера Станислава Васина (настоящее имя – Стас Асеев), который остался на временно оккупированной территории Донбасса, чтобы писать о том, что там происходит на самом деле.

Информация появилась на сайте Зеркала недели.

"Только единицы знают, что "Васину" всего 27 лет, что он любит джаз и бег; что у него диплом бакалавра философии и магистра религиоведения — оба с отличием; что Игорь Козловский, вот уже полтора года находящийся в подвалах "МГБ ДНР", был одним из учителей Станислава; что он автор опубликованных сборника рассказов и романа "Мельхиоровый слон"; что он не понаслышке знаком с Французским легионом; что он, как и полагается писателю, распознающему, а не придумывающему жизнь, сменил полтора десятка профессий - от грузчика и гробокопателя до продавца-консультанта и сотрудника банка", - рассказал Рахманин.

По его словам, у блогера были веские причины скрывать свое настоящее имя. В издании обнародовали его только тогда, когда потеряли надежду, что их коллега – в безопасности и на свободе.

Местонахождение Асеева на сегодняшний день остается неизвестным, а записи, которые появились на его странице в Facebook заговорил "подозрительно незнакомым голосом".

"Любой из текстов Стаса в условиях оккупации автоматически превращался в текст приговора. Он это знал. И все равно до похищения оставался ревностным хроникером происходящего по ту сторону линии размежевания. Его тексты — очень разные (цельнометаллические, осколочно-рваные, жесткие, философские, ироничные) — в равной степени отмечены страдательной силой", - отметил Рахманин.