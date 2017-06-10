- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция09:30
- Леонід Парфьонов: Тільки від суспільства залежить, коли лібералізм стане його частиною08:10
- В Крыму более полугода удерживают "ошибочно задержанного" гражданина Украины – адвокат07:50
- Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін07:30
- Украина до 23 июня оспорит решение суда по долгу перед Россией22:15
- Новые правила расчета субсидии: кто может остаться без скидки21:10
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
- Украинская социальная сеть Ukrainians набирает обороты20:10
- Совет юриста: что делать переселенцам с просроченными кредитами19:30
Остался бороться: коллега похищенного в "ДНР" украинского журналиста рассказал важные детали его жизни
Журналист Сергей Рахман рассказал историю о сложном выборе недавно похищенного в "ДНР" украинского журналиста и блогера Станислава Васина (настоящее имя – Стас Асеев), который остался на временно оккупированной территории Донбасса, чтобы писать о том, что там происходит на самом деле.
Информация появилась на сайте Зеркала недели.
"Только единицы знают, что "Васину" всего 27 лет, что он любит джаз и бег; что у него диплом бакалавра философии и магистра религиоведения — оба с отличием; что Игорь Козловский, вот уже полтора года находящийся в подвалах "МГБ ДНР", был одним из учителей Станислава; что он автор опубликованных сборника рассказов и романа "Мельхиоровый слон"; что он не понаслышке знаком с Французским легионом; что он, как и полагается писателю, распознающему, а не придумывающему жизнь, сменил полтора десятка профессий - от грузчика и гробокопателя до продавца-консультанта и сотрудника банка", - рассказал Рахманин.
По его словам, у блогера были веские причины скрывать свое настоящее имя. В издании обнародовали его только тогда, когда потеряли надежду, что их коллега – в безопасности и на свободе.
Местонахождение Асеева на сегодняшний день остается неизвестным, а записи, которые появились на его странице в Facebook заговорил "подозрительно незнакомым голосом".
"Любой из текстов Стаса в условиях оккупации автоматически превращался в текст приговора. Он это знал. И все равно до похищения оставался ревностным хроникером происходящего по ту сторону линии размежевания. Его тексты — очень разные (цельнометаллические, осколочно-рваные, жесткие, философские, ироничные) — в равной степени отмечены страдательной силой", - отметил Рахманин.
Теги: Донбасс, похищение, журналист, ДНР
- В Славянске пророссийские активисты похитили троих журналистов
- Украинские журналисты телеканала "1+1" похищены в Абхазии
- На границе с Россией пропала съёмочная группа 5 канала
- СМИ: Похищенного журналиста-автомайдановца запытали до смерти
- В Артёмовске похитили российского журналиста
- Пропавшие в Крыму журналисты найдены
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР21:50
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты21:30
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
- Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО20:28
- В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского19:50
- Военные на передовой в Приазовье получили солнечные батареи19:11
- Вакарчук о дорогах на Луганщине: «Высокие гости сюда на вертолетах летают, а надо, чтобы они тоже на машинах ехали»18:50
- Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг10:10
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- Умер первый исполнитель роли Бэтмена09:45
- На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция09:30
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Леонід Парфьонов: Тільки від суспільства залежить, коли лібералізм стане його частиною08:10
- В Крыму более полугода удерживают "ошибочно задержанного" гражданина Украины – адвокат07:50
- Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін07:30
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко