Понад 200 мільйонів гривень отримали з бюджету парламентські партії на півроку діяльності – #Точно

10.06.2017 16:30

Національне агентство з питань запобігання корупції виплатило 209 082 725 гривень чотирьом партіям на статутну діяльність у двох кварталах 2017 року. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, «Народний фронт» отримав найбільше – 56,8 мільйона гривень. Трохи менше «Блок Петра Порошенка» – 56 мільйонів гривень. «Самопоміч» – 50 мільйонів гривень. Радикальна партія Олега Ляшка – 19,1 мільйона гривень. «Батьківщина» – 14,5 мільйонів гривень. В травні вперше гроші з державного бюджету отримав «Опозиційний блок» – загалом 12,1 мільйона гривень.

У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає фінансування партій з держбюджету і вимагає від партій звітувати про надходження і використання коштів. Наразі державне фінансування отримують лише парламентські партії, а з наступних виборів до Верховної Ради – всі політичні сили, які пройдуть бар'єр у 2% від всіх голосів виборців.

У квітні Національне агентство з питань запобігання корупції виявилопорушення щодо фінансування партій «Самопоміч» й «Батьківщина».

До кінця року з бюджету мають витрати на партії 442 мільйони гривень.

Источник: radiosvoboda.org