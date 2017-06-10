- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция09:30
- Леонід Парфьонов: Тільки від суспільства залежить, коли лібералізм стане його частиною08:10
- В Крыму более полугода удерживают "ошибочно задержанного" гражданина Украины – адвокат07:50
- Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін07:30
- Украина до 23 июня оспорит решение суда по долгу перед Россией22:15
- Новые правила расчета субсидии: кто может остаться без скидки21:10
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
- Украинская социальная сеть Ukrainians набирает обороты20:10
- Совет юриста: что делать переселенцам с просроченными кредитами19:30
Понад 200 мільйонів гривень отримали з бюджету парламентські партії на півроку діяльності – #Точно
Національне агентство з питань запобігання корупції виплатило 209 082 725 гривень чотирьом партіям на статутну діяльність у двох кварталах 2017 року. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.
Зокрема, «Народний фронт» отримав найбільше – 56,8 мільйона гривень. Трохи менше «Блок Петра Порошенка» – 56 мільйонів гривень. «Самопоміч» – 50 мільйонів гривень. Радикальна партія Олега Ляшка – 19,1 мільйона гривень. «Батьківщина» – 14,5 мільйонів гривень. В травні вперше гроші з державного бюджету отримав «Опозиційний блок» – загалом 12,1 мільйона гривень.
У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає фінансування партій з держбюджету і вимагає від партій звітувати про надходження і використання коштів. Наразі державне фінансування отримують лише парламентські партії, а з наступних виборів до Верховної Ради – всі політичні сили, які пройдуть бар'єр у 2% від всіх голосів виборців.
У квітні Національне агентство з питань запобігання корупції виявилопорушення щодо фінансування партій «Самопоміч» й «Батьківщина».
До кінця року з бюджету мають витрати на партії 442 мільйони гривень.
Источник: radiosvoboda.org
Теги: Донбасс, парламент, бюджет, выплаты
- Парламент изменил бюджет, вспомнил о переселенцах и взялся за пенсионеров
- Иностранцам возместили 734 миллиона из областного бюджета
- "Противный" Близнюк лично проверит каждого мэра
- Налоговики Донетчины возбудили 63 уголовных дела в сфере госзакупок
- Поднялись с колен: в России из-за нехватки денег не введут даже продовольственные карточки
- Донецкая область - самый большой "наполнитель" госбюджета
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР21:50
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты21:30
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
- Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО20:28
- В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского19:50
- Военные на передовой в Приазовье получили солнечные батареи19:11
- Вакарчук о дорогах на Луганщине: «Высокие гости сюда на вертолетах летают, а надо, чтобы они тоже на машинах ехали»18:50
- Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг10:10
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- Умер первый исполнитель роли Бэтмена09:45
- На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция09:30
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Леонід Парфьонов: Тільки від суспільства залежить, коли лібералізм стане його частиною08:10
- В Крыму более полугода удерживают "ошибочно задержанного" гражданина Украины – адвокат07:50
- Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін07:30
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко