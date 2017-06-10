Порошенко: Верю - Украина будет в НАТО и ЕС

Президент Петр Порошенко уверен, что Украина станет членом Североатлантического альянса и присоединится к Европейскому Союзу. Об этом он заявил сегодня в Киеве на церемонии запуска «таймера безвиза», сообщается на сайте Главы государства.

«Верю - Украина будет в НАТО. Украина будет в Европейском Союзе. Никто, ничто и никогда нас не остановит», - сказал Порошенко.

Президент напомнил слова бывшего немецкого канцлера Вилли Бранта: «Отныне то, что является единым целым, будет развиваться как одно целое».

«Одно целое - Европа, Европейский Союз и наше фантастическое государство Украина», - убежден Порошенко. Он также подчеркнул, что «введение безвизового режима - это не завершение, а мощное продолжение реформ».

Присутствовавший на церемонии глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли поздравил всех присутствующих с началом действия безвизового режима. Он отметил, что три года назад украинцы сделали свой европейский выбор и сегодня происходит «первое конкретное и реальное подтверждение европейского выбора».

«Вы будете иметь возможность свободных путешествий без каких-либо визовых требований в 33 страны Западной Европы», - сказал Мингарелли и выразил уверенность, что это углубит интеграцию Украины в страны ЕС и создаст возможности для активных контактов в сферах культуры, образования, научных исследований и откроет новые деловые возможности для украинцев.

«Это лучший способ активизировать отношения между ЕС и такой большой европейской страной, которой является Украина», - подчеркнул посол и назвал безвизовый режим «только первым шагом».

«Я верю, что вскоре мы будем вместе в одной семье», - сказал глава Представительства ЕС в Украине и отметил, что «все больше и больше европейцев будут встречаться с украинцами, особенно с фантастической украинской молодежью и понимать какой является Украина».

Как сообщалось, сегодня Порошенко запустил символический «таймер безвиза», который начал обратный отсчет времени до вступления в силу безвизового режима между Украиной и ЕС. Торжественная церемония состоялась на площади перед Администрацией Президента ровно в полдень – за 12 часов до начала действия безвиза с ЕС.

Источник: telegraf.com.ua