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Про унікальний військовий пристрій, що зроблено в нашій країні

10.06.2017 13:10
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Про унікальний військовий пристрій, що зроблено в нашій країні

Житель Рівного, інвалід третьої групи Сергій Марков розробив дульний компенсатор до автомата, який гасить полум’я та звук під час пострілу.

Сам винахідник підкреслює, що такого компенсатора немає в жодній армії світу: «З початком бойових дій на Донбасі подумав, що компенсатор неабияк допоможе нашим солдатам. Став його удосконалювати. Дульний тонус-компенсатор має здатність «гасити» полум’я та робити постріл беззвучним. Також він допомагає воїну цілитися точніше».

Сергій запатентував свою розробку, яка є унікальною і не має світових аналогів. Останне підтверджено офіційно.  Нині пристрій Маркова вже почали використовувати у АТО. Крім того, Сергій Марков винайшов  спеціальні імітатори на зброю, які здатні підсилювати або приглушувати звук пострілу.

Источник: pl.com.ua



Теги: Донбасс, Ровно, выстрел, автомат
 
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