Совет юриста: что делать переселенцам с просроченными кредитами

10.06.2017 19:30

Переселенцы освобождаются от уплаты штрафов и пени за просроченные кредитные обязательства, но они не освобождены от уплаты процентов и от погашения основной части долга. Об этом рассказал юрист сумской приемной Украинского Хельсинского союза Владимир Виноградов, пишут «Донецкие новости».

По его словам, банки должны провести определенные мероприятия с целью реструктуризации задолженности.

«Нужно обратиться в банк, выяснить, какая задолженность существует на это время, с чего эта задолженность состоит, которая задолженность по процентам, по основному обязательству, по штрафам, по пени. Если банк заявит, что лицо должно уплатить штрафы или пеню, то эти требования не могут быть удовлетворены, поскольку действует мораторий. Потому после этого возможно решение вопроса о реструктуризации кредитного обязательства», - объяснил Владимир Виноградов.

В случае категоричной претензии банка и его обращение в суд, переселенец может настаивать во время судебного заседания на рассрочке. Ее с большей вероятностью получат переселенцы, которые находятся в трудном материальном положении.