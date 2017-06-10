Украинская социальная сеть Ukrainians набирает обороты

10.06.2017 20:10

В течении первых 5-ти дней с открытия регистрации, к новой украинской социальной сети присоединилось 100 000 человек.

На сегодняшний день украинцы могут только пройти регистрацию и добавить фото профиля. Совсем скоро будут доступны функции публикации записи, добавления друзей и чата.

"На данный момент финансированием проекта занимается StartupSoft , но мы также рассматриваем возможность привлечение инвестиций в дальнейшем. Разрабатывая проект, мы выбрали колумбийский домен, поскольку это более удобно с финансовой точки зрения, но в ближайшее время намерены перейти на украинский домен ", - сказала Александра Струмчинская, сооснователь проекта .

Зарегистрироваться в социальной сети Ukrainians можно по ссылке: https://www.ukrainians.co

Источник: 6264.com.ua