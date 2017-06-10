Украинские граждане, работающие за пределами страны и переводящие в страну заработанное, повышают уровень экономики

10.06.2017 08:10

Ни для кого не является секретом, что миллионы украинцев в силу сложившихся обстоятельств покидают пределы Украины (некоторые навсегда, а некоторые временно) для того, чтобы найдя более-менее оплачиваемую работу, чтобы содержать свои оставшиеся на Родине семьи.

И поток таких граждан пока не иссякает, а наоборот – увеличивается. Ведь в стране ужасающий уровень реальной безработицы, остановлены целые предприятия, промышленность и вовсе в упадке…

Вот такие создавшиеся невыносимые условия и служат поводом для того, чтобы украинцы искали работу и покидали свои семьи. Но они ежегодно в размере порядка 6,5% ВВП переводят свои заработанные средства родственникам, тем самым работая на экономику Украины.

В частности, на официальном сайте Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству говорится о переводе только в прошлом, 2016 году, “заробитчанами“ $7 миллиардов.

Несмотря на то, что по официальным данным Национального банка Украины трудовыми мигрантами переведено в страну $5,4 миллиарда, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко настаивает на другой цифре - $7 миллиардов, которую считает более верной. Ведь эта цифра показывает общую сумму и включает в себя все частные валютные переводы, в отличие от подающихся Нацбанком.

Комментируя свои слова, эксперт отметил: „Это означает, что „заробитчане“ передали домой средства, которые равны 6,5% нашего ВВП. Это меньший показатель, чем у Албании, где он составляет 9%, но выше, чем в Молдове (6%). Сегодня Украина занимает 24-е место в мире по уровню вклада денег „заробитчан“ в ВВП“.

Только по официальным данным, исходящим из Государственной службы статистики, в Украину за последние шесть лет трудовыми мигрантами переведено в общей сложности более $40 миллиардов.

А фактически, принимая во внимание и все неофициальные частные переводы, сумма значительно выше - $52 миллиарда…

При этом стоит заметить, что значительная часть гастарбайтеров, как это может кому-то не понравиться, предпочитает зарабатывать деньги для своих семей всё же в России. Ведь как ни крути, а схожий менталитет ещё никто не отменял…

Источник: mariupolnews.com.ua