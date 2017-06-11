Более 600 украинцев уже воспользовались безвизом

11.06.2017 11:00

Границу с Евросоюзом без виз с биометрическими паспортами пересекли уже больше 600 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает телеканал 112 Украина.

"Уже в первые часы с момента действия новых правил, государственную границу Украины с биометрическими паспортами пересекли почти 600 наших соотечественников", - сообщили в Госпогранслужбы.

В рамках либерализации визового режима в совместных мероприятиях с пограничниками принимают участие представители Европейского агентства по пограничной и береговой охраны FRONTEX, а именно специалисты по Чехии, Франции, Польши, Нидерландов, Эстонии, Словакии, Италии, Словении и Литвы. Накануне вступления безвиза с таким предложением к FRONTEX обратилась Государственная пограничная служба Украины.

С 10 июня иностранные эксперты находятся в пунктах пропуска для авиационного сообщения "Борисполь", "Жуляны", "Одесса", "Львов" и автомобильного "Тиса", "Лужники", "Ужгород", "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Порубное". Иностранные эксперты предоставляют исчерпывающую консультативную помощь как пограничникам, так и украинском во избежание возможных недоразумений при пересечении границы.