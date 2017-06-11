Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився на 11%

11.06.2017 11:10

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України у січні-квітні 2017 року зведений з дефіцитом на рівні 1,595 млрд дол., що на 11% нижче дефіциту за січень-квітень 2016 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з даними регулятора, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за січень-квітень в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року знизився на 2,3% - до 2,163 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс на 34,9% - до 568 млн дол.

Нагадаємо, раніше НБУ спростив інвестування для бізнесу за кордон.

Источник: day.kyiv.ua