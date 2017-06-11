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Как пройти идентификацию переселенцам с инвалидностью
Для прохождения идентификации лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи – необходимо обратиться в Ощадбанк с письменным заявлением. Об этом сообщает Общественная организация «Донбасс SOS».
В заявлении необходимо указать о желании получать пенсионные выплаты с доставкой по фактическому месту жительства / пребывания (на дом) с одновременной их физической идентификацией.
К заявлению следует приложить копию документа, подтверждающего соответствующую группу инвалидности, или копию медицинского заключения о неспособности к самообслуживанию и, что человек нуждается в посторонней помощи.
Такое заявление может быть доставлено почтой или подано представителем переселенца.
Также необходимо оставить заявку по телефону контакт-центра Ощадбанка 0-800-210-800
Юристы «Донбасс SOS» напоминают, что:
владельцы электронных пенсионных удостоверений (ЭПУ) проходят физическую идентификацию первые 2 раза каждые 6 месяцев, в дальнейшем — каждые 12 месяцев.
владельцы обычной платежной карты – каждые 3 месяца со дня открытия счета.
Напомним, пенсионеры-переселенцы начали получать от Ощадбанка новые SMS с требованием пройти идентификацию в течение 25 дней.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Ощадбанк, инвалиды, переселенцы
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