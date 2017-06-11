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"Мы должны учесть все факторы и принять грамотное решение", - в МИД Украины заявили о готовности поддержать идею визового режима с Россией

11.06.2017 21:30
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"Мы должны учесть все факторы и принять грамотное решение", - в МИД Украины заявили о готовности поддержать идею визового режима с Россией

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила о том, что в ведомстве поддерживают идею введения визового режима с Российской Федерацией и рассматривают возможность въезда для россиян исключительно по биометрическим паспортам. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Диалог.UA".

Беца отмечает, что в украинском внешнеполитическом ведомстве поддерживают введение визового режима с РФ и даже полагают, что в ближайшем будущем гражданам России нужно разрешить въезд на территорию Украины исключительно по биометрическим паспортам, включая процедуру трехдневной регистрации в миграционных службах. Также она подчеркнула, что в случае принятия данной инициативы нужно также учитывать неопределенность вопроса въезд в аннексированный Крым с последующим выездом с территории захваченного полуострова.

Также остается вопрос с подконтрольными террористам "ЛДНР" участками границы на Донбассе. К слову, ранее у Порошенко рассказали, возможно ли введение визового режима между Украиной и Россией.

 



Теги: Россия, Донбасс, МИД, визовый режим
 
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