- Порошенко: Украина навсегда уходит от советского прошлого16:30
- Нацбанк нарастил свои чистые валютные резервы до $5 млрд 16:10
- Война избавила Украину от проблемы дотационных шахт, — волонтер14:28
- ЄВРОПА СТАЛА БЛИЖЧОЮ: ПЕРШІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ВЖЕ ПОЇХАЛИ ЗА КОРДОН БЕЗ ВІЗ13:50
- Как пройти идентификацию переселенцам с инвалидностью12:50
- Почему в Украине годами откладывают перепись населения 11:30
- Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився на 11%11:10
- Более 600 украинцев уже воспользовались безвизом11:00
- На Донбассе растет число украинских заложников, а пособники террористов массово выходят на свободу10:30
- Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг10:10
На Донбассе растет число украинских заложников, а пособники террористов массово выходят на свободу
Количество заложников на территории оккупированных районов Донбасса за последние месяцы значительно увеличилось. Как сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, происходит это за счет ареста местных жителей, которых «хватают и сажают за проукраинскую позицию».
В то же время, по ее словам, выходят из-под стражи, в том числе досрочно по «закону Савченко», люди, осужденные за преступления против государства и пособничество террористам и оккупантам.
«Список тех, кого требует ОРДЛО, еженедельно становится короче, так как некоторые преступники, отбыв наказание, выходят на свободу. Еженедельно освобождается 1−2 человека, а у нас же еще „самые гуманные суды в мире“, которые оправдывают „министров республик“, ибо стали „министрами“, бедолаги, под дулом автоматов. Под этими судами нет активистов, им наплевать на войну в Донбассе… По реформе судебной системы не голосуют целые фракции, которые, типа, борются за освобождение заложников „на редутах“», — заявила Геращенко.
Она также раскрыла позицию членов миссии ОБСЕ на Донбассе в вопросе освобождения заложников.
«Особая боль — это позиция ОБСЕ, которые над процессом, поговорили о заложниках раз в две недели, отметили „прогресс“, потому что поговорили без драки, и снова разъехались пить кофе домой… Кстати, вы слышали хоть одно публичное заявление представителей ОБСЕ, например, по Игорю Козловскому? Или до сих пор не освобожденным из Донецкого СИЗО подросткам? Я — нет», — отметил парламентарий.
Как сообщалось ранее, боевики приговорили ученого-религиоведа с мировым именем Игоря Козловского к двум года и восьми месяцам лишения свободы. Его уже отправили в Никитовскую исправительную колонию № 87 в Горловке.
Кроме того, стало известно об аресте боевиками в Донецке украинского журналиста, писавшего под псевдонимом Станислав Васин.
Источник: fakty.ua
Теги: Донбасс, заложники, Геращенко, террористы
- Геращенко пояснил, что поможет вернуть Крым и Донбасс
- Эксперты рассказали, как украинцам не потерять накопленное
- Курс НБУ на 13 декабря: доллар и, евро стали дороже
- Обмен пленными происходит, есть результаты, но процесс переговоров идет сложно
- В Украине отменят ночные поезда
- Пора готовиться к подорожанию товаров из еврозоны
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса15:38
- В Рубежном отмечают безвиз автопробегом15:10
- Новый фотопроект стартовал в Лисичанске14:50
- Боевики обстрелом повторно обесточили водостанцию после ремонта13:10
- На Донетчине создали уникальную систему региональной безопасности12:36
- Восстановлено водоснабжение около 1 млн жителей Донбасса12:10
- У КОСТЯНТИНІВЦІ ЗАТРИМАЛИ КЕРІВНИКА МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ, ЯКИЙ “ДОПОМАГАВ” В ОФОРМЛЕННІ ПАСПОРТІВ ЗА 500 ГРИВЕНЬ11:50
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- Порошенко: Украина навсегда уходит от советского прошлого16:30
- Нацбанк нарастил свои чистые валютные резервы до $5 млрд 16:10
- Криштиану Роналду сделал "семейный дубль"16:00
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса15:38
- В Рубежном отмечают безвиз автопробегом15:10
- Новый фотопроект стартовал в Лисичанске14:50
- Война избавила Украину от проблемы дотационных шахт, — волонтер14:28
- В традициях графа Дракулы: в РФ выпустили календарь про смертную казнь с картинками14:10
- ЄВРОПА СТАЛА БЛИЖЧОЮ: ПЕРШІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ВЖЕ ПОЇХАЛИ ЗА КОРДОН БЕЗ ВІЗ13:50
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России