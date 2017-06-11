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На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция
11.06.2017 09:30
Первые 30 нарядов дорожной полиции в понедельник, 12 июня, выйдут на патрулирование на 10 основных автомагистралях Украины, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
"С согласия министра внутренних дел (Арсена Авакова – ред.), вчера мы подписали приказ о запуске на 10 основных магистралях нашего государства нарядов дорожной полиции", – сказал Князев.
По его словам, дорожная полиция начнет свою работу и полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.
Князев выразил убеждение, что с понедельника "составляющая ДТП на основных автомагистралях будет в корне изменена".
Источник: mariupolnews.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, полиция, ГАИ
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