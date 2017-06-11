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Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США

11.06.2017 18:30
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Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США

Посольство США в Украине призывает прекратить боевые действия на Донбассе и отмечает неприемлемость обстрелов со стороны пророссийских боевиков мирных жителей.

"Усиление обстрелов и увеличение количества жертв за последние 2 недели в сравнении с 2016 годом ... Обстрелы мирных жителей неприемлемы", – говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Кроме того, в США призвали стороны конфликта на востоке Украины прекратить боевые действия.

Ранее первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что в 2017 году СММ ОБСЕ зафиксировала 219 жертв в результате боевых действий на Донбассе, из них 44 – погибли, 175 получили ранения.

"Это на 110% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году", – отметил Хуг.

Источник: segodnya.ua



Теги: США, Донбасс, реакция, обострение
 
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