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Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
11.06.2017 18:30
Посольство США в Украине призывает прекратить боевые действия на Донбассе и отмечает неприемлемость обстрелов со стороны пророссийских боевиков мирных жителей.
"Усиление обстрелов и увеличение количества жертв за последние 2 недели в сравнении с 2016 годом ... Обстрелы мирных жителей неприемлемы", – говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
Кроме того, в США призвали стороны конфликта на востоке Украины прекратить боевые действия.
Ранее первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что в 2017 году СММ ОБСЕ зафиксировала 219 жертв в результате боевых действий на Донбассе, из них 44 – погибли, 175 получили ранения.
"Это на 110% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году", – отметил Хуг.
Источник: segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, реакция, обострение
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